ترجمة مؤلفات مختارة للشاعر العظيم نظامي كنجوي الى اللغة الأوكرانية

كييف، 9 يوليو، أذرتاج

وفقًا للمعلومات التي قدمها عضو إتحاد الكتاب الوطني في أوكرانيا "ديمتري بوراجو"، لأذرتاج، أنه نتيجة للمشروع المشترك بين السفارة الأذربيجانية في أوكرانيا ودار نشر ديمتري بوراجو تمت ترجمة مؤلفات مختارة للشاعر العظيم نظامي كنجوي.

ووفقًا لما قاله انه سيتم نشر كتاب جديد بدعم و تنظيم من السفارة الأذربيجانية في أوكرانيا بأمر من الرئيس إلهام علييف في الذكرى 880 لنطامي كنجوي.

قال ديمتري بوراجو:" إن تلك المطبوعات لنظامي كنجوي تتكون من خمس قصائد تجتمع تحت عنوان "خمسة". وإن سنحت الفرصة ستقدم أيضا الى القارئ الأوكراني قصيدة "ليلي ومجنون" مترجمة كلاسيكيًا من قبل ليونيد بيرفومايسكي، وكما سيتم أيضًا تقديم ترجمة فاسيلي بارك، و نيكولاي ميروسنيشنكو وفاسيلي ميسيم وسيمون أبراموفيتش لقصائد "كنز الأسرار" و"خسرو وشيرين" و "الحسنوات السبع" و "اسكندرنامه". و من الجدير بالذكر أنه سيتم نشر العديد من هذه الترجمات لأول مرة. كما سيتضمن الكتاب ترجمات لشعر الغزل المختار. وإن حجم المنشور 480 صفحة".

كما قال بوراجو إن الكتاب سيكون هدية ممتازة للقراء الأوكرانيين الذين يرغبون في التعرف على أعمال نظامي كنجوي لأنه سيعكس الكتاب لأول مرة قصائد نظامي كنجوي التي لم تترجم من قبل إلى اللغة الأوكرانية. حيث شارك في ترجمة الكتاب مترجمون متخصصون و مشهورون في مجال الترجمة. ومن المتوقع أن يتم نشر الكتاب في أكتوبر المقبل.