باكو، 10 يوليو (أذرتاج) بين أذربيجان والصين علاقات الصداقة. تشارك الشركات الصينية عن كثب في اعمال إعادة البناء والإعمار في قراباغ. أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها السفيرة الصينية في أذربيجان قو مين. اضافت السفيرة المفوضة وفوق العادة ان أذربيجان جميلة وخلابة جدا. أعربت عن سرورها لزيارة شوشا قره باغ. "اعجبتني كثيرا الاعمال الهائلة المقامة هنا في أقصر وقت. انطباعاتي غنية جدا."

AZERTAG.AZ : السفير الصيني: شركات صينية تشارك في اعمال إعادة البناء والإعمار في قره باغ

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