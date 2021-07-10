السفير تونغ اوب كيم: زيارة شوشا تركت لدي انطباعات غنية
AzerTAg.az
١٠.٠٧.٢٠٢١ [٠٩:٥٨]
باكو، 10 يوليو (أذرتاج)
اليوم يوم خاص ومهيب. إن ممثلي السلك الدبلوماسية العاملين في أذربيجان يتواجدون في شوشا بقره باغ. انا ايضا ممتن من تواجدي هنا.
أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها سفير كوريا الجنوبية في أذربيجان تونغ اوب كيم اثناء زيارتهم الى قره باغ أمس في 9 يوليو.
أضاف الدبلوماسي: "لا يمكن التصور كيف كنت قلقا بسبب قره باغ. لكني اليوم هنا في نهاية المطاف. وزيارة شوشا تركت انطباعات غنية لدي."
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