العثيمين في المؤتمر الوزاري: مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضرورة حتمية

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استضافت جمهورية مصر العربية في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم 8 يوليو 2021، الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وذلك تحت شعار "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها".

وخاطب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الجلسة الافتتاحية، حيث قال في مستهل كلمته: "جئتكم من المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، رئيسة القمة الإسلامية، ومقر منظمة التعاون الإسلامي حيث تشهد قضايا المرأة اهتماماً منقطع النظير، اختصر الزمن، وأطلق العنان للكفاءات والكوادر النسائية لتسهم في قيادة التنمية في جميع المجالات في ظل رؤية السعودية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمباركة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأعرب الأمين العام عن الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافتها لهذه الدورة في الوقت الذي يعاني فيه العالم من التداعيات الناجمة عن تفشي وباء كورونا، الأمر الذي يعتبر دليلاً على حرص مصر على تعزيز الأهداف الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي وتوطيد دعائم العمل الإسلامي المشترك في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في المجالات كافة.

وأشار العثيمين إلى أن المؤتمر يُعقد في وقت تُشكِل فيه قضية النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضرورة حتمية، حيث تعلق عليه المرأة في مجتمعاتنا آمالاً عريضة في أن يخرج بتوصيات محددة ترتقي إلى توقعاتها في التعامل مع القضايا والتحديات المطروحة.

وشدد في الوقت ذاته، على أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى لإعطاء رسالة للعالم الإسلامي والعالم أجمع بأن الإسلام الصافي المعتدل يُعلي من شأن المرأة، ويعتبرها شريكاً فاعلاً في المجالات كافة.

وأكد الأمين العام أنه في إطار متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري السابع حول المرأة الذي عُقد في واغادوغو، ببوركينا فاسو عام 2018، ورغم ظروف جائحة كورونا، تمكنت الأمانة العامة بدعم من الدول الأعضاء وبالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة من عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وإعداد دراسات وتقارير تنفيذاً لتلك القرارات.

انتهت الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بتبني إعلان القاهرة.