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    تبيليسي تستضيف اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة جوام

    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎١]

    كييف، 10 يوليو (أذرتاج)

    يخطط تنظيم اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة جوام في تبيليسي في شهر نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله رئيس الوفد الجورجي لجوام نائب وزير الخارجية تيموراز جانجاليا في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ55 لمجلس المنسقين الوطني لدى المنظمة.

    من المقرر مناقشة مسائل التعاون في جوام وكذلك علاقاتها مع البلدان الشريكة والمنظمات الدولية الأخرى. كذلك ستناقش مسائل الامن الإقليمي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وتكثيف المساعي للمستقبل .

    AZERTAG.AZ :تبيليسي تستضيف اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة جوام
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