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    الدبلوماسيون الأجانب يصلون في مساجد سعاتلي وآشاغي جوهر اغا ويوخاري جوهر أغا في شوشا

    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٠]

    باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

    قام ممثلو السلك الدبلوماسية لدى أذربيجان بزيارة مساجد ساعاتلي وآشاغي جوهر اغا ويوخاري جوهر اغا في مدينة شوشا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الدبلوماسيين احيطوا علما بتاريخ المساجد وتدمير الآثار الدينية من قبل الاحتلال الأرميني في شوشا وغيرها من الأراضي الأذربيجانية.

    صلى سفراء تركيا وباكستان وقطر وليبيا في مسجد يوخاري جوهر آغا.

    AZERTAG.AZ :الدبلوماسيون الأجانب يصلون في مساجد سعاتلي وآشاغي جوهر اغا ويوخاري جوهر أغا في شوشا
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