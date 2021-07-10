مناقشة سبل التعاون بين "كوبيا" وغرفة التجارة الإيطالية الأذربيجانية

باكو، 10 يوليو (اذرتاج)

التقى رئيس هيأة إدارة الوكالة الأذربيجانية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف ورئيسة غرفة التجارة الإيطالية الأذربيجانية مانويلا ترالدي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول العلاقات بين دوائر الاعمال للبلدين وآفاق التعاون وتنظيم الفعاليات المشتركة.

قال محمدوف ان كوبيا حريصة على توسيع العلاقات مع الغرفة والهيئات المعنية لإيطاليا. إن كون الوكالة الأذربيجانية عضوا فخريا لدى الغرفة والوثائق الموقعة للتعاون مع الهيئات الإيطالية المختلفة ستساهم في تطوير العلاقات بين دوائر الاعمال للبلدين وإقامة الشراكة التجارية الجديدة.

من جانبها قالت ترالدي ان الشركات الإيطالية حريصة على توسيع أنشطة الاعمال في أذربيجان وتحدثت عن إمكانيات التعاون بين كوبيا والغرفة الإيطالية.