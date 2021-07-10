القوات المسلحة الارمينية تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كاداباي الحدودية

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

أطلقت القوات المسلحة الارمينية في الساعة 21:05 في التاسع من يوليو النار من مواقعها في أراضي محافظة جامباراك على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية زامانلي لمحافظة كاداباي الحدودية مع أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسائر في صفوف جنود الجيش الاذربيجاني.