طاووس، 10 يوليو، أذرتاج

جرى في طاووس حفل تدشين مؤسسة تجفيف التبغ المبنية على حساب استثمارات شركة تيت للتنمية الدولية اليابانية التي أوصلت عدد مؤسساتها في أذربيجان بعد عام 2019م الى 4 مؤسسات والتي تتطلع توسيع شبكاتها الانتاجية في منطقة قراباغ المحررة ايضا.

أفادت أذرتاج أن الشركة دشنت المؤسسة في طاووس بعد أن فتحت امثالها في شاكي وزاقاتالا وأوغوز. وقد بلغ حجم استثمار الشركة في أذربيجان خلال مدة 3 سنوات 10 ملايين دولار.

وتخطط الشركة تدشين مؤسسات مثيلة في جميع مناطق البلد المناسبة لزراعة التبغ وعلى رأسها تنمية قطاع زراعة التبغ في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وتنظر الشركة الى تحقيق مشروع زراعة التبغ من نوع ويرجينيا الامريكي في قراباغ عام 2022م وفي المرحلة الابتدائية في مساحة 150 هيكتار ثم توسيع الحقول الى 800 هيكتار باستثمار 40 مليون دولار الى عام 2024م الى أن تصل مساحة مزارع التبغ التابعة للشركة في البلد الى 4 الاف هيكتار.

وتعمل في 4 مؤسسات عاملة حاليا 211 جهاز تجفيف التبغ وتسمى "مونو" وانتجت في أذربيجان على اساس تكنولوجيا اليابان.

وتعمل الشركة في الوقت ذاته على تصدير المتنجات تحت العلامة التجارية "صنع في أذربيجان بتصميم اليابان" وتنتج 70 في المائة من المنتجات للتصدير والباقية للحاجات الداخلية وقد توصلت الشركة الى اتفاقات مع روسيا واوكرانيا وبيلاروس ومعظم بلدان اوروبا الغربية وتجري المفاوضات مع الامارات العربية المتحدة حاليا.