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    جولة قوبا من أيام الثقافة الاقليمية – تقرير مصور

    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥‎١]

    باغبانلين قوبا، 10 يوليو، أذرتاج

    نظمت جولة تالية من مشروع أيام الثقافة الاقليمية بمبادرة ادارة خاتشماز للثقافة الاقليمية في بلدة باغبانلي بمحافظة قوبا.

    أفادت أذرتاج أن الجولة المنظمة تحت شعار "دعاية النصر التاريخي في الفنون الجميلة" عرضت نماذج الفنون الجميلة يدوية الصنع الخاصة بالنصر التاريخي من قبل رجال الفنون الجميلة المقيمين في الاقاليم والمناطق القروية.

    وحضر الفعاليات رجال الفنون الجميلة وفرق الفقرات الفنية وقدامى المحاربين في حرب الـ44 يوما الوطنية واعضاء عائلات الشهداء.

    واكد ناطقون على أن نتاجات الفنون الجميلة تلعب دورا مهما في تبليغ النصر التاريخي في اوساط الجيل الناشئ.

    واستمرت الفعاليات بفقرات فنية.

    ثم تفقد الحاضرون معارض نماذج فنية تخص بثقافة قوبا المحلية ومعيشتها وكذلك أمثلة الكتب واللوحات الفنية والفنون التطبيقية

    واختتمت الفعاليات بعرض نموذجي لفريق المشي على الحبل المشدود.

     

     

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