أذربيجان التزمت بتعهداتها في اوبك زائدة خلال يونيو
AzerTAg.az
١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥٣]
باكو، 10 يوليو، أذرتاج
كان الحجم اليومي لاستخراج النفط مع المكثفات في أذربيجان خلال شهر يونيو 1ر705 ألف برميل.
قالت وزارة الطاقة في بيان إن 610 الف برميل من الحجم المذكور كان من نصيب النفط الخام و1ر95 الف برميل من حصة المكثفات.
يذكر أن جلسات وزراء بلدان اوبك زائدة قررت ضمن الاتفاقيات بحفاظ حجم استخراج النفط الخام اليومي المتوسط في البلد عند 610 الف برميل خلال يونيو العام الحالي ولشهر يوليو 620 الف برميل.
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