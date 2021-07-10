مؤتمر دولي عبر الاتصال المرئي في "نخجوان: تأريخها وثقافتها وثروتها الطبيعية وتنميتها الحديثة"

نخجوان، 10 يوليو، أذرتاج

نظم مؤتمر دولي عبر الاتصال المرئي في موضوع "نخجوان: تأريخها وثقافتها وثروتها الطبيعية وتنميتها الحديثة" برعاية صندوق المعرفة لدى رئيس المجلس الاعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية وفرع نخجوان لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

قال رئيس فرع نخجوان لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية اسماعيل حاجييف في كلمة افتتاحية إن المؤتمر يخدم لتحليل أبحاث الباحثين الخاصة بنخجوان تحليلا دوليا.

وحضر المؤتمر الافتراضي موظفو جامعة أرضروم أتاتورك التركية وجامعة 19 مايو سامسون التركية وجامعة القوقاز قارص التركية ومختلف معاهد أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وجامعة باكو الحكومية ومؤسسات التعليم العالي النخجوانية وفرع نخجوات لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

واستمع المشاركون الى تقارير علمية ألقاها نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية عيسى حبيب بايلي في "التطورات الأدبية في نخجوان خلال فترة الاستقلال" واستاذ جامعة ارضرون أتاتورك التركية حسين يورت طاش في "أضرحة قراباغيي نخجوان وتأثيرها في الأناضول" والعضو المنتخب لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية حاجي فخر الدين سفرلي في "مدينة نخجوان كأحد مراكز أذربيجان الثقافية الهامة فترة القرون القديمة والوسطى" واستاذ جامعة أرضروم أتاتورك كرم قرابولوط في "نصر قراباغ وأهمية سكة حديد قارص – ايغدير – نخجوان" ورئيس فرع نخجوان لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية اسماعيل حاجييف في "مكانة نخجوان ودورها في تاريخ دولة أذربيجان".