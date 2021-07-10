توغ، خوجاوند المحررة، 10 يوليو، أذرتاج اكتشفت مزارع النباتات المخدرة بقرية توغ في خوجاوند المحررة من وطأة احتلال أرمينيا ضمن عمليات شاملة للبحث والتحري والوقائية باسم "خشخاش 2021م" منفذة من قبل موظفي قسم شرطة محافظة خوجاوند. أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن 322 عدد من شجيرات القنب في أراضي قرية توغ المحررة من الاحتلال وأقلعت من جذورها وأحرقت.

AZERTAG.AZ : "خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية توغ في خوجاوند المحررة من وطأة احتلال أرمينيا

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