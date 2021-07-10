رؤساء الطوائف الدينية الناشطة في أذربيجان يزورون شوشا

شوشا، 10 يوليو، أذرتاج

زار رؤساء الطوائف الدينية الناشطة في أذربيجان برئاسة رئيس ادارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده مدينة شوشا 10 يوليو اليوم.

أفادت أذرتاج أن رؤساء الطوائف الدينية يتعرفون خلال جولة تفقدية تستغرق يومين على اعمال اعادة الإعمار والاصلاح والانشاء الجارية في شوشا بزيارة عدد من الآثار الدينية والثقافية فيها.