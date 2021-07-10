  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    رؤساء الطوائف الدينية الناشطة في أذربيجان يزورون شوشا

    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٠]

    شوشا، 10 يوليو، أذرتاج

    زار رؤساء الطوائف الدينية الناشطة في أذربيجان برئاسة رئيس ادارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده مدينة شوشا 10 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج أن رؤساء الطوائف الدينية يتعرفون خلال جولة تفقدية تستغرق يومين على اعمال اعادة الإعمار والاصلاح والانشاء الجارية في شوشا بزيارة عدد من الآثار الدينية والثقافية فيها.

    AZERTAG.AZ :رؤساء الطوائف الدينية الناشطة في أذربيجان يزورون شوشا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
    رؤساء الطوائف الدينية يتفقدون مكان إنشاء مسجد جديد وكنيسة قازانجي في شوشا
    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
    الدبلوماسيون الأجانب يصلون في مساجد سعاتلي وآشاغي جوهر اغا ويوخاري جوهر أغا في شوشا
    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٢٩]
    العثيمين في المؤتمر الوزاري: مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضرورة حتمية
    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]
    الطوارئ: حريق في مساحة مفتوحة ومساحة غابية بقرية قرازالي في فضولي المحررة
    رؤساء الطوائف الدينية الناشطة في أذربيجان يزورون شوشا