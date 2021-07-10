عميد السفراء الأجانب: إنني متأكد من اعادة إعمار بنية شوشا التحتية وآثارها التاريخية والثقافية خلال مدة قصيرة

شوشا المحررة، 10 يوليو، أذرتاج

قال عميد السفراء الأجانب في أذربيجان سفير دولة فلسطين ناصر عبد الكريم عبد الرحمن إن رؤية مدى الخراب والدمار والهدم في شوشا تبعث بالأسف الشديد وإنني متأكد من اعادة إعمار بنية شوشا التحتية وآثارها التاريخية والثقافية خلال مدة قصيرة وتستعيد الحياة في المدينة.

اوضح السفير الفلسطيني عبد الكريم على هامش زيارة شوشا لمراسل أذرتاج انني أتمنى سيادة السلام دائما في شوشا مهد الموسيقى والا يشهد أذربيجان دولة وشعبا خاصة الشوشاويون حربا ولا دمارا ولا خرابا وان تتزايد شوشا ازدهارا وتنمية.