السفير المغربي: ترميم مساجد وكنائس في الأراضي المحررة خير دليل على التسامح الاذربيجاني

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

تستمر بشكل سريع اعمال البناء وإعادة الإعمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال. ستعود الحياة وشيكا الى مجراها فيها. أتمنى للشعب الاذربيجاني الحياة الآمنة في قره باغ.

قال هذه الكلمات السفير المغربي عادل إمبارش في حديثه مع مراسل أذرتاج.

قال السفير انه شهد سير أعمال البناء في مطار فضولي الجوي الدولي على قدم وساق واصفا تشغيل محطة توليد الكهرباء في فضولي بالأمر الإيجابي. أضاف ان التموين بالطاقة الكهربائية عامل مهم لمشاريع البنية التحتية المخططة.

أعرب الدبلوماسي عن سروره لإعادة أذربيجان وحدة أراضيها.

زاد السفير : شاهدنا حجم الدمار المرتكبة في الأراضي التي تم تحريرها من الاحتلال. قد بدأت أعمال إعمار تلك الأراضي. يتم ترميم مساجد وكنائس. وهذا خير دليل على التنوع الثقافي الاذربيجاني أيضا.