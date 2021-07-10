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    رؤساء الطوائف الدينية يتفقدون مكان إنشاء مسجد جديد وكنيسة قازانجي في شوشا

    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٢]

    شوشا المحررة، 10 يوليو، أذرتاج

    تفقد رؤساء الطوائف الدينية الناشطة في أذربيجان على هامش زيارة يقومون بها لمدينة شوشا برئاسة رئيس ادارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده 10 يوليو اليوم مكان إنشاء مسجد جديد واعمال اعادة البناء والاصلاح لدى كنيسة قازانجي بالمدينة.

    AZERTAG.AZ :رؤساء الطوائف الدينية يتفقدون مكان إنشاء مسجد جديد وكنيسة قازانجي في شوشا
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