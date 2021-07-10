السفير القطري: سرعة اعمال البناء والإعمار التي شاهدناها على طول الطريق أثارت سرورنا

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

يسرني كثيرا تواجدي في شوشا عاصمة الثقافة والتاريخ لأذربيجان. إن سرعة أعمال البناء والإعمار التي شاهدناها على طول الطريق أثارت سرورنا كثيرا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير القطري في أذربيجان فيصل بن عبدالله حمد آل حنزاب.

اعرب السفير عن يقينه من ان تتحول قره باغ الى فردوس الأرض وشيكا نتيجة اعمال البناء والإعمار السريعة التي تنفذها دولة أذربيجان.