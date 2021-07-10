أذربيجان: تسجيل 136 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 57 مصابا

باكو، 10 يوليو / تموز، )أذرتاج(

سجلت إصابة 136 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 57 مصابا هذا المرض وتوفي مصابان بالفيروس في 9 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 337 ألف و98 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و725 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4984 مريض منهم ويستمر علاج 1202 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و842 ألف و136 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10 آلاف و463 فحص طبي.