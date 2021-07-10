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    أذربيجان: تطعيم نحو 54 الف شخص بلقاح كورونا خلال يوم

    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٨:٢٣]

    باكو، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 53 ألفا و606 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 10 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 21 ألفا و173 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و32 ألفا و433 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و69 ألفا و218 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و459 ألف و102 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و610 ألف و116 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 54 الف شخص بلقاح كورونا خلال يوم
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