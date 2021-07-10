انتهاء زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية في اذربيجان الى شوشا

شوشا، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج)

انتهت اليوم في 10 يوليو زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية إلى شوشا والتي نُظمت بناء على تعليمات من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

افادت وكالة أذرتاج أن المحطة الأخيرة للمشاركين في شوشا كانت جيدير دوزو. شاهدوا المنظر الجميل من مضمار شوشا (جيدير دوزو). تم تنظيم حفل شاي للضيوف.

شارك في الزيارة سفراء تركيا وباكستان وإيطاليا والنمسا والسويد وبولندا وإسرائيل والصين واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وبيلاروسيا وأوكرانيا والبرازيل والمكسيك والمملكة العربية السعودية وقطر والجزائر ودول أخرى وكذلك المفوض السامي للأمم المتحدة وممثلو المفوضية ومنظمة الصحة العالمية.

يذكر انه خلال الزيارة تعرف دبلوماسيون وممثلون عن المنظمات الدولية على سير أعمال بناء المطار الدولي والمحطة الفرعية في فضولي.

ثم زار الضيوف مساجد ساعاتلي وآشاغي جوهر اغا ويوخاري جوهر اغا في مدينة شوشا والمنطقة التي وقع فيها بيان شوشا التاريخي وحي ماردينلي القديم وتفقدوا تماثيل الشخصيات البارزين الأذربيجانيين في شوشا ناتوان وبلبل وعذير حاجي بيكلي.

شهد المشاركون في الزيارة التدمير وأعمال التخريب التي ارتكبها الأرمن في الأراضي المحررة وتم إطلاعهم بالتفصيل على أعمال الترميم واعادة البناء التي قامت بها الدولة الأذربيجانية.