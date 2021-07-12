حزب رئيس مولدوفا فاز الانتخابات البرلمانية المبكرة

كيشيناو، 12 يوليو، أذرتاج

فاز حزب الفعالية والتضامن المترأس من جانب رئيس مولدوفا السيدة مايا ساندو بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

قالت اللجنة المركزية للانتخابات إن نتائج فرز 21ر97 في المائة من بطاقات الاقتراع تدل على حصول حزب الفعالية والتضامن على أصوات 76ر49 في المائة من الناخبين فيما يتبعه حزب الاشتراكيين الذي يرأسه الرئيس المولدوفي السابق ايغور دودون ثانيا بنتيجة 38ر29 في المائة من الأصوات وحزب رجل العمل يهودي الأصل ايلان شور ثالثا بنسبة الأصوات 18ر6 في المائة وحزب رجل العمل المشهور الذي يحمل جنسية روسيا أيضا ريناتو اوساتي 25ر4 في المائة.

يذكر أن 20 حزبا وكتلتين سياسيتين ومرشح مستقل واحد شاركوا في الانتخابات البرلمانية المبكرة في مولدوفا وكان عدد مقاعد حزب الفعالية والتضامن 15 مقعدا وحزب الاشتراكيين 37 مقعدا.

حسينلي مراسل اذرتاج