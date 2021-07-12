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    احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة لأذربيجان تبلغ 2.5 تريليون متر مكعب في نهاية العام الماضي

    ١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٧]

    باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة لأذربيجان تبلغ 2.5 تريليون متر مكعب في نهاية العام الماضي، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن تقرير شركة بريتش بتروليوم.

    بلغ إنتاج الغاز في البلاد 25.8 مليار متر مكعب واستهلاكه 11.9 مليار متر مكعب خلال العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة لأذربيجان تبلغ 2.5 تريليون متر مكعب في نهاية العام الماضي
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