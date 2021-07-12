افتتاح أسبوع الدبلوماسية في سياسة أذربيجان الخارجية إبان الحرب الوطنية وما بعدها
AzerTAg.az
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
باكو، 12 يوليو، أذرتاج
افتتح 12 يوليو اليوم أسبوع الدبلوماسية في موضوع "سياسة أذربيجان الخارجية إبان حرب الـ44 يوما الوطنية وبعدها" مشروعا مشتركا من قبل وزارة الخارجية وجامعة أدا.
أفادت أذرتاج أن مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف شارك في حفل الافتتاح.
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