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    سياسة


    السفير الأفغاني: رغم الدمار، شوشا لم تفقد جمالها

    ١٢.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎٦]

    شوشا، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    هذه زيارتي الأولى إلى شوشا. في وقت سابق زرت مناطق جبرائيل وفضولي وزنقيلان. كنت سعيدا جدا بالزيارة. تعرفنا على المعالم المعمارية التاريخية والدينية في شوشا. ومن الجميل جدا أن ننظر حولنا من مضمار شوشا (جيدير دوزو). على الرغم من أن الاحتلال تسبب في الدمار، إلا أن هذه المناطق لم تفقد جمالها.

    جاء البيان من سفير جمهورية افغانستان الاسلامية لدى اذربيجان امان الله جيهون.

    أعرب الدبلوماسي الأفغاني عن ارتياحه من أعمال الترميم وإعادة البناء في المناطق المحررة من الاحتلال الأرمني وقال إن "الأعمال المنجزة في هذه المناطق ستؤتي بثمارها قريبا وسيتم إنشاء الظروف اللازمة للعيش في هذه الأراضي. تجري الأعمال بسرعة كبيرة. يتضح هذا في تشغيل المحطة الفرعية وبناء المطار الدولي في فضولي. اتمنى السلام لشعب اذربيجان".

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