رئيس طاجكستان يتصل هاتفيا بالرئيس الاذربيجاني

باكو، 12 يوليو (أذرتاج)

اتصل الرئيس الطاجكي امام علي رحمان هاتفيا اليوم بالرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

ناقش الرئيسان الجوانب المهمة للعلاقات الثنائية بين طاجكستان وأذربيجان ولاسيما العلاقات الاقتصادية التجارية بين الطرفين، مؤكدين على الديناميكية الناجحة لتطوير هذه العلاقات.

تحدث الطرفان خلال المكالمة الهاتفية عن الوضع العسكري السياسي الحالي في أفغانستان.

الى جانب ذلك، أحاط إمام علي رحمان نظيرَه الأذربيجاني علما مفصلا بالوضع المقلق الناشئ في الولايات الأفغانية الحدودية مع طاجكستان. وأعرب عن قلقه الشديد إزاء توتر الوضع في الحدود الجنوبية لرابطة الدول المستقلة.

دعا رئيس جمهورية طاجكستان رئيسَ جمهورية أذربيجان الى القيام بزيارة رسمية الى طاجكستان في وقت مناسب له. قبل الرئيس الاذربيجاني الدعوة بامتنان.

سيتم تحديد موعد الزيارة من خلال المشاورات بين قنوات دبلوماسية.