وزير الاقتصاد: إنتاج 4.2 مليار مانات من المنتجات في المناطق الصناعية حتى الآن
AzerTAg.az
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١٥:١٥]
باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)
أنتجت المنتجات بقيمة 824 مليون مانات في المناطق الصناعية خلال النصف الأول من عام 2021، وذلك أكثر بنسبة 38 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمة الصادرات 268 مليون مانات.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.
قال الوزير إنه بشكل عام، تم إنتاج 4.2 مليار مانات من المنتجات في المناطق الصناعية حتى الآن وتم تصدير 1.1 مليار مانات منها.
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