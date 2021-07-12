رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الإقليمية: تقسيم المناطق الاقتصادية الجديدة تعبير عن قدرة أذربيجان ورؤيتها المستقبلية

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

قال سيافوش نوروزوف إن توقيع الرئيس إلهام علييف على مرسوم في تقسيم المناطق الاقتصادية الجديد في جمهورية أذربيجان يكسب بأهمية بالغة خاصة أن الوثيقة تستلفت إلى شؤون تاريخية وسياسية استراتيجية واقتصادية.

وأوضح نوروزوف رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الإقليمية أن إنشاء منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية في صفوف 14 منطقة اقتصادية يكتسي بأهمية تاريخية استثنائية حيث أن أذربيجان التي وفرت سلامة أراضيها تواصل جهودها للتوصل إلى استعادة العدالة التاريخية.

وأشار نوروزوف إلى أنه من المعلوم لدى الجميع أن محضر الاجتماع العام لمكتب القوقاز للجنة المركزية لحزب روسيا الشيوعي البلشفي المنعقد عام 1921م قبل 100 عام يتضمن إفادة "قراباغ الجبلية" وعلى أساس تقسيم اصطناعي تم إنشاء ولاية قراباغ الجبلية ذات الحكم الذاتي في 7 يوليو عام 1923م وقد كان مرفوضا تماما من حيث التاريخ والقانون. وبإنشاء منطقة قراباغ الاقتصادية على أساس مرسوم الرئيس إلهام علييف قد أزيلت هذا الظلم والجور أيضا. وتم شطب إفادة "قراباغ الجبلية". وفي الوقت ذاته، إدراج خانكندي وخوجالي في منطقة قراباغ الاقتصادية يعد تعبيرا قاطعا عن سلامة أراضي أذربيجان التي حققت نصرا باهرا في حرب الـ44 يوما الوطنية وعن سيادتها عليها وذلك فضلا عن عرض إرادة الرئيس إلهام علييف ودولة أذربيجان باستعادة تسمية تاريخية "زنكزور الشرقية".

وزاد نوروزوف أن التقسيم الجديد والأعمال المنفذة على أساس البرنامج الموحد يتيح بكفاءة استخدام الإمكانات الاقتصادية الغنية للأراضي المحررة من الاحتلال وثروتها الطبيعية وإمكاناتها السياحية الواسعة وذلك يعطي دفعة إضافية لبدء مرحلة جديدة لتنمية اجتماعية اقتصادية للأقاليم ككل بجانب تنمية اقتصاد أذربيجان أيضا.

وبذلك فإن تقسيم المناطق الاقتصادية الجديد تعبير عن قدرة أذربيجان ورؤيتها المستقبلية.