تطهير مساحة 113 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 5 – 10 يوليو 153 لغم مضاد للمشاة و29 لغما مضادا للدبابات و26 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 113 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.