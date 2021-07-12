  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تطهير مساحة 113 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ١٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٠]

    باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 5 – 10 يوليو 153 لغم مضاد للمشاة و29 لغما مضادا للدبابات و26 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 113 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 113 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]
    تدشين قاعدتين عسكريتين جديدتين في محافظتي قوبادلي ولاتشين
    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٢٣]
    النواب العامون للبلدان المطلة على بحر الخزر يوقعون على بيان تعاون
    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
    مواصلة النظر في الملف الجنائي المحرر بحق مرتزق روسي قاتل في قراباغ ضد جيش أذربيجان
    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
    عقد جلسة قضائية تالية بحق المجندين الأرمينيين المتهمين بالجرائم الحربية
    تطهير مساحة 113 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي