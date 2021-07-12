مساعد الرئيس: سياسة أذربيجان الخارجية ستوجه إلى توفير السلام والامن

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن هذه الفعاليات توافق مع تاريخ قيام أرمينيا بعمل الاعتداء التالي عند حدود الدولة في محافظة طاووس الأذربيجانية. وقد ردت قوات أذربيجان المسلحة ردا يليق به على استفزازات العدو العسكرية ونتيجة لحرب الـ44 يوما الوطنية قد دخل النصر الباهر الذي حققها جيش أذربيجان البطل بقيادة الرئيس القائد الأعلى المظفر إلهام علييف في تاريخ البلد بالأحرف الذهبية.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في كلمة ألقاها في حفل افتتاح فعاليات أسبوع الدبلوماسية في موضوع "سياسة أذربيجان الخارجية إبان حرب الـ44 يوما الوطنية وبعدها" اليوم إن النزاع قد ظل في الماضي مضيفا أن المهام المنوطة امام أذربيجان الحين إعادة اعمار الأراضي المحررة خاصة وتطهير تلك الأراضي من الألغام المزروعة وبذلك توفير عودة اللاجئين إلى مسقط رؤوسهم عودة آمنة وكريمة.

وابلغ حاجييف أن سياسة أذربيجان الخارجية التي تقع في قاعدتها المصالح الوطنية ستوجَّه فيما بعد أيضا إلى توفير السلام والامن في المنطقة والعالم وسيادة القانون الدولي.