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    أذربيجان: تسجيل 69 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 40 مصابا

    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٤٣]

    باكو، 12 يوليو / تموز، )أذرتاج(

    سجلت إصابة 69 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 40 مصابا هذا المرض وتوفي 3 مصابين بالفيروس في 12 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 337 ألف و323 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و802 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4987 مريض منهم ويستمر علاج 1534 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و858 ألف و551 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6 آلاف و271 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 69 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 40 مصابا
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