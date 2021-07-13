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    أذربيجان: تطعيم 564 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 12 يوليو

    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٤]

    باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 564 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 12 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 269 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و295 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و108 ألف و514 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين 475 ألف و180 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و633 ألف و334 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 564 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 12 يوليو
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