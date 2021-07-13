مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وإسرائيل

أنقرة، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للأنباء.

أضاف الرئيس رجب طيب أردوغان خلال المكالمة الهاتفية أن "تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات لاسيما في الطاقة والسياحة

والتكنولوجيا".

وأكد الرئيس التركي أن "المجتمع الدولي يتوقع حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار قرارات الأمم المتحدة".

كما قال رجب طيب أردوغان إن "أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ستسهم في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بمنحى إيجابي أيضا".