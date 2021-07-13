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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 76 دولارا

    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٤٠]

    باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 76.05 دولارا بعد انخفاضه 0.72 دولار.

    يشار الى ان أسعار النفط انخفضت إلى الحد الأدنى نتيجة للوباء الذي انتشر منذ الربع الثاني من العام الماضي. انتعش الطلب على النفط وبدأت الأسعار في الارتفاع نتيجة لعملية التطعيم العالمية وإجراءات الحجر الصحي الفعالة.

     

    AZERTAG.AZ : برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 76 دولارا
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