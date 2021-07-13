  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا الى 36 قتيلا

    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٣]

    باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    وقع حريق في المستشفى الذي يعالج فيه مرضى فيروس كورونا بمدينة الناصرية العراقية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء العراقية ان حصيلة ضحايا الحريق بمركز عزل لمرضى كورونا في مستشفى بمحافظة ذي قار ارتفعت إلى 36 قتيلا وعشرات الجرحى.

    أعلنت وزارة الصحة في المنطقة حالة الطوارئ على خلفية الحادث.

     

    AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا الى 36 قتيلا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٢]
    مكالمة هاتفية بين رئيسي تركيا وإسرائيل
    ١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٢٧]
    حزب رئيس مولدوفا فاز الانتخابات البرلمانية المبكرة
    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥‎٠]
    مروان سوداح يكتب لصحيفة "الانباط" الأردنية :(مجموعة مينسك).. فشلت واندثرت
    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎١]
    تبيليسي تستضيف اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة جوام
    ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا الى 36 قتيلا ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا الى 36 قتيلا ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا الى 36 قتيلا