ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا الى 36 قتيلا
AzerTAg.az
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٣]
باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)
وقع حريق في المستشفى الذي يعالج فيه مرضى فيروس كورونا بمدينة الناصرية العراقية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء العراقية ان حصيلة ضحايا الحريق بمركز عزل لمرضى كورونا في مستشفى بمحافظة ذي قار ارتفعت إلى 36 قتيلا وعشرات الجرحى.
أعلنت وزارة الصحة في المنطقة حالة الطوارئ على خلفية الحادث.
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