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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي

    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٥‎]

    باكو، 13 يوليو، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 13 يوليو اليوم نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي اوفيرتشوك.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي
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