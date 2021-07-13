باكو، 13 يوليو، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 13 يوليو اليوم نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي اوفيرتشوك.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي

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