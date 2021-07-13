الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي
AzerTAg.az
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٥]
باكو، 13 يوليو، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 13 يوليو اليوم نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي اوفيرتشوك.
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