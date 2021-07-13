توقيع مذكرة التآخي بين مدينتي باكو وتبليسي
AzerTAg.az
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٧]
تبيليسي، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم إعداد مذكرة تفاهم للتآخي بين عاصمتي أذربيجان وجورجيا - باكو وتبليسي.
أفادت وكالة اذرتاج انه سيتم توقيع مذكرة التآخي بين مدينتي باكو وتبليسي خلال زيارة عمدة مدينة تبيليسي كاخا كالادزه إلى العاصمة الأذربيجانية.
وفقا لبيان المكتب الإعلامي لبلدية مدينة تبليسي، سيعقد كاخا كالادزه عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى في باكو خلال زيارته التي تستغرق يومين.
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