  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام

    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]

    أغدام، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قرية قولّوجا بمحافظة أغدام هي إحدى المناطق السكنية التي دمرها الأرمن خلال احتلال الأراضي الأذربيجانية.

    توجه مراسل أذرتاج الإقليمي إلى قرية قولّوجا وقام بتصوير البربرية الأرمنية في القرية. تقع القرية على بعد 26 كيلومترا شمال مدينة أغدام في سهل قاراباغ. كانت القرية تشتهر قبل الاحتلال بزراعة الكروم وتربية الحيوانات وزراعة الحبوب وتربية دودة القز في القرية. وكانت القرية بها مدرسة ثانوية ومكتبة ومستشفى وروضة أطفال ومصنع نبيذ. الآن من الممكن أن نشهد هنا مشهدا واحدا فقط - الوحشية الأرمنية. المباني المنهوبة والمدمرة والمحترقة هي علامة على الوحشية التي لم نشهدها في أي مكان وحرب في العالم. لا توجد آثار للمنازل والمباني الاجتماعية التي كانت موجودة في القرية منذ وقت طويل.

    نقدم صورا لقرية قولّوجا بمحافظة أغدام.

    AZERTAG.AZ :موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١٣]
    "خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية توغ في خوجاوند المحررة من وطأة احتلال أرمينيا
    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥‎٤]
    مؤتمر دولي عبر الاتصال المرئي في "نخجوان: تأريخها وثقافتها وثروتها الطبيعية وتنميتها الحديثة"
    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥‎١]
    جولة قوبا من أيام الثقافة الاقليمية – تقرير مصور
    ١٠.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٥‎]
    تدشين مؤسسة تجفيف التبغ في طاووس
    70 في المائة من المنتجات تصدر الى أوروبا وتجري المفاوضات مع الإمارات
    موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام