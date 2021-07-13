موطن مدمر - صور من قرية قولّوجا بمحافظة أغدام

أغدام، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قرية قولّوجا بمحافظة أغدام هي إحدى المناطق السكنية التي دمرها الأرمن خلال احتلال الأراضي الأذربيجانية.

توجه مراسل أذرتاج الإقليمي إلى قرية قولّوجا وقام بتصوير البربرية الأرمنية في القرية. تقع القرية على بعد 26 كيلومترا شمال مدينة أغدام في سهل قاراباغ. كانت القرية تشتهر قبل الاحتلال بزراعة الكروم وتربية الحيوانات وزراعة الحبوب وتربية دودة القز في القرية. وكانت القرية بها مدرسة ثانوية ومكتبة ومستشفى وروضة أطفال ومصنع نبيذ. الآن من الممكن أن نشهد هنا مشهدا واحدا فقط - الوحشية الأرمنية. المباني المنهوبة والمدمرة والمحترقة هي علامة على الوحشية التي لم نشهدها في أي مكان وحرب في العالم. لا توجد آثار للمنازل والمباني الاجتماعية التي كانت موجودة في القرية منذ وقت طويل.

نقدم صورا لقرية قولّوجا بمحافظة أغدام.