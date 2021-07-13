الرئيس علييف: أذربيجان نالت إنشاء جسور مع سائر المنظمات الدولية خلال فترة رئاستها

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان تنظر بصفتها رئيسة للحركة في إمكانية إنشاء شبكة مؤسسية للشباب للمنظمة وذلك على أساس تفويض حصل عليها البلد في اجتماع القمة المنعقد في باكو. وفي الوقت ذاته تنوي أذربيجان تطوير جانب برلماني لتعاون الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في المؤتمر البيني المنعقد عبر الاتصال المرئي لوزراء الخارجية لبلاد منظمة حركة عدم الانحياز إنني قد أكدت في كلمي في اجتماع القمة في باكو على أن تطوير حوار حركة عدم الانحياز مع سائر المؤسسات وتوسيع جغرافية التعاون في صفوف أولويات رئاسة أذربيجان. واذكر بامتنان أن أذربيجان نالت إنشاء جسور مع سائر المنظمات الدولية خلال فترة رئاستها. وقد شارك رؤساء الاتحاد الأوروبي لأول مرة في التاريخ في اجتماع القمة المنعقد عبر الاتصال المرئي المذكور لحركة عدم الانحياز. ثم أيدت الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي بمبادرة حركة عدم الانحياز لعقد الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتعاون حركة عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي في عدد من المسائل ضمن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

قد رفعت أذربيجان صوت حركة عدم الانحياز الموحد ودافعت عن مصالح الحركة في جميع المنصات الدولية الممكنة. وتواصل أذربيجان بذل جهود مشتركة في مجال زيادة التضامن ضمن حركة عدم الانحياز وتعزيز موقف ونفوذ الحركة في المحافل الدولية.