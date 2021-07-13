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    أذربيجان: تسجيل 133 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 71 مصابا

    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥‎١]

    باكو، 13 يوليو / تموز، )أذرتاج(

    سجلت إصابة 133 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 71 مصابا هذا المرض وتوفي مصاب بالفيروس في 13 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 337 ألف و456 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و873 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4988 مريض منهم ويستمر علاج 1595 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و867 ألف و916 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9 آلاف و365 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 133 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 71 مصابا
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