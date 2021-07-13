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    أذربيجان: تطعيم 50 ألفا و784 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٣]

    باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 50 ألفا و784 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 13 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 19 ألفا و371 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و31 ألفا و413 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و159 ألف و298 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين 494 ألف و551 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و664 ألف و747 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 50 ألفا و784 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
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