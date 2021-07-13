الرئيس علييف: الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب يشهدون ميدانيا مدى وحشية أرمينيا خلال زيارات تنظم باستمرار للأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن أرمينيا قد دمرت خلال مدة الاحتلال تدميرا مستهدفا وعمدا في أراضي أذربيجان المحتلة المدن والقرى وجميع الآثار الثقافية والدينية حتى المقابر والمدافن جعلت عاليها سافلها. وكان هدف أرمينيا محو اثار الأذربيجانيين المقيمين في تلك الأراضي طوال القرون. واستخدمت مساجدنا من اجل تربية الخنازير والأبقار كحظائر للمواشي. وبلغت مدى هدم مدينة أغدام حتى أطلق عليها اسم "خيروسيما القوقاز". ولم يجد جيش أذربيجان في مدينة فضولي المحررة أي مبنى سالم ولو واحدا ليرفع عليه علم أذربيجان بعد تحريرها. وقد دمرت وهدمت كلها من قبل أرمينيا.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في المؤتمر البيني المنعقد عبر الاتصال المرئي لوزراء الخارجية لبلاد منظمة حركة عدم الانحياز إن زيارات منظمة تشكل للأراضي المحررة من الاحتلال للدبلوماسيين والصحفيين الأجانب وهم يشهدون ميدانيا وحشية أرمينيا وقد سلطت وسائل الإعلام الجماهيرية الدولية الضوء على تدمير التراث الثقافي والدين الخاص لشعب أذربيجان تدميرا مستهدفا وإهانتها وهدم المدن والقرى بالكامل وكلها موثقة محليا ودوليا.

وسأبعث إلى زملائي بكتاب يتضمن معلومات موجزة حول أوضاع مدننا وقرانا قبل الاحتلال الأرميني وبعده وصورا ويعكس عن تدمير وهدم اثار أذربيجان الثقافية والدينية بالكامل.