الرئيس إلهام علييف: عودة مئات الاف لاجئ ومشرد ونازح قسرا إلى مسقط رؤوسهم عودة كريمة وآمنة هي أولويتنا الأساسية

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إننا قد أطلقنا أعمال إعادة إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال. وتنفذ فيها خطط التخطيط العمراني الحديث. وتكون الأراضي المحررة من الاحتلال مناطق طاقة خضراء. وانا على يقين من أن أذربيجان تعرض خبرة نادرة للتحول والتحويل لتحويل الأراضي المدمرة الزائدة على مساحة لكسمبورغ بـ4 مرات إلى منطقة الرفاه والازدهار ذات المعايير العالية ذات الجودة للإقامة والمعيشة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في المؤتمر البيني المنعقد عبر الاتصال المرئي لوزراء الخارجية لبلاد منظمة حركة عدم الانحياز إنني قد حددتُ مؤخرا 5 أولوية قومية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للعقد القادم للبلد. وبجانب سائر المسائل فإن عودة مئات الاف لاجئ ومشرد ونازح قسرا إلى مسقط رؤوسهم عودة كريمة وآمنة هي أولويتنا الأساسية.

غير أن اهم صعوبة ألغام عديدة مزروعة من قبل أرمينيا وبعد توقيع وثيقة استسلام أرمينيا في 10 نوفمبر عام 2020م لقي نحو 30 مواطنا أذربيجانيا حتفهم جراء انفجار الألغام وأصيب أكثر من 100 مدني آخر. وزد عليه أن الألغام تؤخر عملية إعادة إعمار الأراضي المحررة وعودة اللاجئين إلى بيوتهم.

وتطهير مثل هذه الأراضي الواسعة من الألغام والذخائر الحية وغير المتفجرة يلزم بزمن طويل وموارد كثيرة. وتمتنع أرمينيا عن تسليم خرائط الحقول الملغومة. ويجب على المجتمع الدولي أن يجبر أرمينيا على تسليم خرائط الحقول الملغومة جميعها للأراضي المحررة من الاحتلال إلى أذربيجان.

وفي الختام أود أن اؤكدكم مرة أخرى على أن أذربيجان لن تبخل من جهد إلا وستبذله في سبيل الإسهام في زيادة النفوذ الدولي لمنظمة حركة عدم الانحياز وتعزيز التضامن ضمن الحركة والدفاع عن العدالة والقانون الدولي.