مجلس الوزراء السعودي يناقش مسألة توقيع مذكرة تفاهم مع أذربيجان في مجال الحجر النباتي ووقاية النبات

باكو، 14 يوليو (أذرتاج)

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته أمس في 13 يوليو - عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الانباء السعودية ان المجلس انتهى الى تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووكالة سلامة الغذاء في جمهورية أذربيجان في مجال الحجر النباتي ووقاية النبات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.