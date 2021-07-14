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    بدء جلسة محاكمة الأرمينيين المتهمين بالتجسس

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٦]

    باكو، 14 يوليو، أذرتاج

    بدأت جلسة محاكمة الارمينيين المتهمين بالتجسس وهما دافيد دافتيان وكيفورك سوجيان في محكمة باكو للجرائم الكبرى 14 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الجلسة التمهيدية المنعقدة برئاسة القاضي علي محمدوف تحدد معلومات شخصية للمتهمين.

    يذكر أن المتهمين دافيد دافتيان وسوجيان كيفورك يحاكمان بالمادة الـ276 لقانون الجرائم الكبرى الأذربيجاني التي تنص جريمة التجسس.

     

     

    AZERTAG.AZ :بدء جلسة محاكمة الأرمينيين المتهمين بالتجسس
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