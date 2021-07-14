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    سياسة


    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار من قبل الأرمن

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١١]

    باكو، 14 يوليو (أذرتاج)

    قامت الوحدات المسلحة الارمينية غير القانونية المتواجدة في الأراضي الأذربيجانية التي تمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت في الساعة 21:34 والساعة 21:45 في 13 يوليو بإطلاق النار باستخدام الرشاشات والبنادق الاوتوماتيكية على مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركز في محيط مدينة شوشا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه لا يوجد جريح وقتيل بين الجنود الاذربيجانيين.

     

    AZERTAG.AZ :مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار من قبل الأرمن
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