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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل عمدة عاصمة جورجيا

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٨]

    باكو، 14 يوليو، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 14 يوليو اليوم عمدة عاصمة جورجيا تبيليسي كاخابر كالادزي.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل عمدة عاصمة جورجيا
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