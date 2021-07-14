الرئيس إلهام علييف يستقبل عمدة عاصمة جورجيا
AzerTAg.az
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٨]
باكو، 14 يوليو، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 14 يوليو اليوم عمدة عاصمة جورجيا تبيليسي كاخابر كالادزي.
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