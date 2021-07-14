باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج) جرى 14 يوليو اليوم حفل افتتاح مركز دوست في آبشيرون. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شارك في حفل تدشين المركز التابع لوكالة الضمان الاجتماعي المستدام والسريع لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست في آبشيرون

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