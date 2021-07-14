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    سياسة


    رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير إسرائيل

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٣]

    باكو، 14 يوليو، أذرتاج

    استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي في باكو بختيار عسكروف سفير إسرائيل في أذربيجان جورج ديك.

    قالت المندوبية النخجوانية في بيان إن اللقاء ارتكز على مناقشات ودية حول التعاون السياسي الاقتصادي بين البلدين وعلاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات مع جمهورية نخجوان والأوضاع الجديدة المتكونة في المنطقة عقب الحرب الوطنية والزيارات المتبادلة والمهام المنوطة وسائر المواضيع.

     

     

    AZERTAG.AZ :رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير إسرائيل
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