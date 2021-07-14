رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير إسرائيل

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي في باكو بختيار عسكروف سفير إسرائيل في أذربيجان جورج ديك.

قالت المندوبية النخجوانية في بيان إن اللقاء ارتكز على مناقشات ودية حول التعاون السياسي الاقتصادي بين البلدين وعلاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات مع جمهورية نخجوان والأوضاع الجديدة المتكونة في المنطقة عقب الحرب الوطنية والزيارات المتبادلة والمهام المنوطة وسائر المواضيع.