الخارجية: ندين بشدة محاولات أرمينيا انتهاك السلم الهش في المنطقة بإطلاق النار على مواقع أذربيجان

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

نشرت وزارة الخارجية بيانًا بشأن استهداف قوات أرمينيا المسلحة بإطلاق النار على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود الدولية في محافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي.

تقدم أذرتاج نص البيان:

"كما أبلغت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قوات أرمينيا المسلحة استهدفت بإطلاق النار مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود الدولية في محافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي 14 يوليو عام 2021م ما أسفر عن إصابة جندي جيش أذربيجان.

وندين بشدة محاولات أرمينيا انتهاك السلم الهش في المنطقة بإطلاق النار على مواقع أذربيجان باستهداف متواصل.

ومن المرفوض اتخاذ أرمينيا مثل هذا الموقف المخرب في حين تتخذ أذربيجان خطوات ترمي إلى توفير السلام والتعاون والتنمية المستدامة في المنطقة.

وإذ تتحمل أرمينيا جميع المسؤولية عن تطور الأوضاع على هذا النحو في المنطقة. "